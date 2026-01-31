Por la fecha 3, Barranquilla FC recibirá a Patriotas FC

El duelo entre Barranquilla FC y Patriotas FC correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Romelio Martínez desde las 19:45 horas, el martes 3 de febrero.

Así llegan Barranquilla FC y Patriotas FC

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC venció 2-0 a Atlético FC en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC venció en casa a Real Santander por 2 a 0.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Barranquilla FC.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 2 Real Cartagena 6 2 2 0 0 2 3 Envigado 3 1 1 0 0 2 4 Barranquilla FC 3 2 1 0 1 1 7 Patriotas FC 3 2 1 0 1 0

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Real Santander: 8 de febrero - 17:00 horas

Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas

Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Orsomarso: 9 de febrero - 18:10 horas

Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas

Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas

Horario Barranquilla FC y Patriotas FC, según país