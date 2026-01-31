Fútbol - Colombia - Segunda División

Por la fecha 3, Barranquilla FC recibirá a Patriotas FC

Toda la previa del duelo entre Barranquilla FC y Patriotas FC. El partido se jugará en el estadio Romelio Martínez el martes 3 de febrero a las 19:45 horas.

31 de enero de 2026, 3:06 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barranquilla FC y Patriotas FC correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Romelio Martínez desde las 19:45 horas, el martes 3 de febrero.

Así llegan Barranquilla FC y Patriotas FC

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC venció 2-0 a Atlético FC en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC venció en casa a Real Santander por 2 a 0.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Barranquilla FC.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira622003
2Real Cartagena622002
3Envigado311002
4Barranquilla FC321011
7Patriotas FC321010

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Real Santander: 8 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Orsomarso: 9 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas

Horario Barranquilla FC y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela: 20:45 horas

Noticias Destacadas