Por la fecha 37 se enfrentarán Udinese y Cremonese

Cremonese y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 17 de mayo desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 37 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Cremonese

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció por 2-0 a Cagliari. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de un triunfo 3 a 0 frente a Pisa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 7 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 3 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 50 puntos (14 PG - 8 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (7 PG - 10 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 10 Udinese 50 36 14 8 14 -1 18 Cremonese 31 36 7 10 19 -23

Próximo partido de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Cremonese, según país