Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Quindío y Leones FC se miden en el estadio Armenia el domingo 1 de febrero a las 15:00 horas.

29 de enero de 2026, 3:35 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 2 de la Primera B, Leones FC y Quindío se enfrentan el domingo 1 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Leones FC

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de ganar en su encuentro anterior a Boca Juniors con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Leones FC finalizó con un empate 0-0 ante Tigres..

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
4Quindío311001
9Leones FC110100

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Inter de Palmira: 4 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 4: vs Independiente Yumbo: 9 de febrero - 20:15 horas
  • Fecha 5: vs Barranquilla FC: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas
  • Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Bogotá FC: 5 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 8 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 5: vs U. Magdalena: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Independiente Yumbo: 27 de febrero - 16:00 horas

Horario Quindío y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas