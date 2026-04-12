Racing Club vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Sudamericana

El duelo entre Racing Club y Botafogo correspondiente a la fecha 2 del grupo E se disputará en el Cilindro desde las 17:00 horas, el miércoles 15 de abril.

Así llegan Racing Club y Botafogo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos de la Copa Sudamericana

Racing Club venció 3-1 a Independiente Petrolero en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada anterior, Botafogo igualó 1-1 el juego frente a Caracas..

La Academia cuenta con 3 puntos, 3 goles y es el líder del Grupo E. Entretanto, Botafogo ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1 y anotó 1 gol.

Próximos partidos de Racing Club en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo E - Fecha 3: vs Caracas: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Botafogo: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Caracas: 21 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Botafogo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo E - Fecha 3: vs Independiente Petrolero: 28 de abril - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Racing Club: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Racing Club y Botafogo, según país