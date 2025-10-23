Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Rayo Vallecano y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

23 de octubre de 2025, 3:59 p. m.
El cotejo entre Rayo Vallecano y Alavés, por la fecha 10 de la Liga, se jugará el próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Alavés

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano logró un triunfo por 3-0 ante Levante. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés viene de empatar 0-0 ante Valencia. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 5 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Rayo Vallecano quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
10Alavés1293331
11Rayo Vallecano1193241

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Alavés, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

