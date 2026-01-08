Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Rayo Vallecano y Mallorca se enfrentan en el Estadio de Vallecas. El duelo se jugará el domingo 11 de enero desde las 08:00 horas.

8 de enero de 2026, 12:54 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Rayo Vallecano y Mallorca se disputará el próximo domingo 11 de enero por la fecha 19 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Mallorca

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Getafe. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 1 a 2 ante Girona. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 7 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
14Rayo Vallecano1918477-7
16Mallorca1818468-6

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Celta: 18 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Osasuna: 24 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Athletic Bilbao: 17 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: 25 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

