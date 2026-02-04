Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El juego entre Rayo Vallecano y Real Oviedo se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 23 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Real Oviedo
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Real Oviedo derrotó 1-0 a Girona. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 8 en su arco.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 22 puntos (5 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|18
|Rayo Vallecano
|22
|22
|5
|7
|10
|-12
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|3
|7
|12
|-22
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 25: vs Betis: 21 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Athletic Bilbao: 15 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 25: vs Real Sociedad: 21 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas