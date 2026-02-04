Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Rayo Vallecano y Real Oviedo se enfrentan en el Estadio de Vallecas. El duelo se jugará el sábado 7 de febrero desde las 08:00 horas.

4 de febrero de 2026, 1:21 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Rayo Vallecano y Real Oviedo se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 23 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Oviedo derrotó 1-0 a Girona. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 8 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 22 puntos (5 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
18Rayo Vallecano22225710-12
20Real Oviedo16223712-22

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 25: vs Betis: 21 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: 15 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: 21 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

