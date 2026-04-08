Real Cundinamarca vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El cotejo entre Real Cundinamarca y Tigres, por la fecha 14 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Municipal de Mosquera.

Así llegan Real Cundinamarca y Tigres

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bogotá FC. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres llega con ventaja tras derrotar a Barranquilla FC con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Real Cundinamarca quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 12 puntos (2 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 3 U. Magdalena 26 12 8 2 2 10 8 Tigres 17 13 4 5 4 0 13 Real Cundinamarca 12 13 2 6 5 -3

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Cundinamarca y Tigres, según país