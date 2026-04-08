Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cundinamarca vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Real Cundinamarca y Tigres. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

8 de abril de 2026, 11:49 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Real Cundinamarca y Tigres, por la fecha 14 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Municipal de Mosquera.

Así llegan Real Cundinamarca y Tigres

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bogotá FC. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres llega con ventaja tras derrotar a Barranquilla FC con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Real Cundinamarca quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 12 puntos (2 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3213102113
2Real Cartagena261375111
3U. Magdalena261282210
8Tigres17134540
13Real Cundinamarca1213265-3

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Cundinamarca y Tigres, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas