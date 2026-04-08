Real Cundinamarca vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El cotejo entre Real Cundinamarca y Tigres, por la fecha 14 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Municipal de Mosquera.
Así llegan Real Cundinamarca y Tigres
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bogotá FC. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 7.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres llega con ventaja tras derrotar a Barranquilla FC con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Real Cundinamarca quien ganó 0 a 2.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 12 puntos (2 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|32
|13
|10
|2
|1
|13
|2
|Real Cartagena
|26
|13
|7
|5
|1
|11
|3
|U. Magdalena
|26
|12
|8
|2
|2
|10
|8
|Tigres
|17
|13
|4
|5
|4
|0
|13
|Real Cundinamarca
|12
|13
|2
|6
|5
|-3
Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas
Próximo partido de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Real Cundinamarca y Tigres, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas