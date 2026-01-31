Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander recibe a Atlético FC en el primer duelo de la Fecha 3

En la previa de Real Santander vs Atlético FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 3 de febrero desde las 15:00 horas en el estadio Villa Concha.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

31 de enero de 2026, 3:05 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 3 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Atlético FC visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Atlético FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander fue derrotado en el La Independencia frente a Patriotas FC por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Barranquilla FC.

Fútbol

Por la fecha 3, Barranquilla FC recibirá a Patriotas FC

Fútbol

Milan visita a Bologna por la fecha 23

Fútbol

Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

Fútbol

Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22

Fútbol

Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Fútbol

Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24

Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Santander se quedó con la victoria por 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto y no tiene puntos (2 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira622003
2Real Cartagena622002
3Envigado311002
13Atlético FC12011-2
16Real Santander02002-3

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Barranquilla FC: 8 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Inter de Palmira: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Horario Real Santander y Atlético FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Por la fecha 3, Barranquilla FC recibirá a Patriotas FC

Real Santander recibe a Atlético FC en el primer duelo de la Fecha 3

Milan visita a Bologna por la fecha 23

Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22

Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Noticias Destacadas