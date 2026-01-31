Real Santander recibe a Atlético FC en el primer duelo de la Fecha 3

El próximo martes 3 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Atlético FC visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Atlético FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander fue derrotado en el La Independencia frente a Patriotas FC por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Barranquilla FC.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Santander se quedó con la victoria por 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto y no tiene puntos (2 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 2 Real Cartagena 6 2 2 0 0 2 3 Envigado 3 1 1 0 0 2 13 Atlético FC 1 2 0 1 1 -2 16 Real Santander 0 2 0 0 2 -3

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Barranquilla FC: 8 de febrero - 17:00 horas

Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas

Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Inter de Palmira: 9 de febrero - 15:00 horas

Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas

Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Horario Real Santander y Atlético FC, según país