Real Sociedad se enfrenta ante la visita Getafe por la fecha 33

El juego entre Real Sociedad y Getafe se disputará el próximo miércoles 22 de abril por la fecha 33 de la Liga, a partir de las 13:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Getafe

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 3, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Sociedad se fue con un solo punto al conseguir un empate por 3 frente a Alavés. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 11 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó 0 a 1 ante Levante. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 1 a 2.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 42 puntos (11 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (12 PG - 5 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 7 Real Sociedad 42 31 11 9 11 1 8 Getafe 41 31 12 5 14 -5

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Rayo Vallecano: 26 de abril - 07:00 horas

Fecha 34: vs Sevilla: 4 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Barcelona: 25 de abril - 09:15 horas

Fecha 34: vs Rayo Vallecano: 3 de mayo - 09:15 horas

Fecha 35: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Getafe, según país