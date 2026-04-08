Real Sociedad vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Real Sociedad recibe el próximo sábado 11 de abril a Alavés por la fecha 31 de la Liga, a partir de las 07:00 horas en Anoeta.
Así llegan Real Sociedad y Alavés
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad sacó un triunfo frente a Levante, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 9 a favor.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Alavés logró empatar 2-2 ante Osasuna. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 9 goles y sus rivales lograron anotar 11 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Alavés fue el ganador por 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto con 41 puntos (11 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|76
|30
|25
|1
|4
|51
|2
|Real Madrid
|69
|30
|22
|3
|5
|36
|3
|Villarreal
|58
|30
|18
|4
|8
|19
|7
|Real Sociedad
|41
|30
|11
|8
|11
|1
|15
|Alavés
|32
|30
|8
|8
|14
|-11
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 33: vs Getafe: 22 de abril - 13:00 horas
- Fecha 32: vs Rayo Vallecano: 26 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 33: vs Real Madrid: 21 de abril - 14:30 horas
- Fecha 32: vs Mallorca: 25 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Alavés, según país
- Argentina: 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas