Fútbol - Italia - Serie A
Roma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Roma vs Inter, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo sábado 18 de octubre a las 13:45 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A se jugará el próximo sábado 18 de octubre a las 13:45 horas.
Así llegan Roma y Inter
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma derrotó por 2 a 1 a Fiorentina en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Cremonese. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 8.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Roma
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Milan
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|4
|Inter
|12
|6
|4
|0
|2
|9
|5
|Juventus
|12
|6
|3
|3
|0
|4
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 11:00 horas
- Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas
Horario Roma e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas