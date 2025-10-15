Suscribirse

Roma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Roma vs Inter, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo sábado 18 de octubre a las 13:45 horas.

15 de octubre de 2025, 1:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A se jugará el próximo sábado 18 de octubre a las 13:45 horas.

Así llegan Roma y Inter

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma derrotó por 2 a 1 a Fiorentina en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Cremonese. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 8.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
4Inter1264029
5Juventus1263304

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas

Horario Roma e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

