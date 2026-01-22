Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Roma y Milan se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Andrea Colombo. El duelo se jugará el domingo 25 de enero desde las 14:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 1:17 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Roma y Milan se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 22 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Milan

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Torino. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Lecce. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 3 en su arco.

Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Fútbol

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Fútbol

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan lo ganó por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 42 puntos (14 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (13 PG - 7 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrea Colombo.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
4Roma4221140714
5Juventus3921116415

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Udinese: 2 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Bologna: 3 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas