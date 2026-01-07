Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Roma y Sassuolo se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico. El duelo se jugará el sábado 10 de enero desde las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

7 de enero de 2026, 12:30 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Roma y Sassuolo se disputará el próximo sábado 10 de enero por la fecha 20 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Sassuolo

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Lecce. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo cayó 0 a 3 ante Juventus. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Fútbol

Girona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Fútbol

Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Como 1907 vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Fútbol

Udinese vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 36 puntos (12 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
5Roma3619120710
11Sassuolo2319658-2

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Más de Fútbol

Girona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Real Oviedo vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Roma vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Atalanta vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Como 1907 vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Udinese vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Getafe vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Cremonese vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Noticias Destacadas