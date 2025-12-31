Fútbol - Italia - Serie A

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Parma, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo sábado 3 de enero a las 09:00 horas. Ermanno Feliciani será el árbitro del partido.

31 de diciembre de 2025, 11:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Serie A se jugará el próximo sábado 3 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Parma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Bologna, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Fiorentina. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2020-2021, y Sassuolo resultó vencedor por 1 a 3.

El local está en el noveno puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Ermanno Feliciani.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
9Sassuolo22176471
15Parma1716457-7

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas

Horario Sassuolo y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

