Fútbol - Inglaterra - Premier League

Se enfrentan Manchester City y Bournemouth por la fecha 10

En la previa de Manchester City vs Bournemouth, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 2 de noviembre desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Anthony Taylor.

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 12:57 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, Bournemouth visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Bournemouth

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City fue derrotado en el Villa Park frente a Aston Villa por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 3 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de vencer a Nottingham Forest en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 10 goles y 6 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
4Sunderland1795224
5Manchester City16951310

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario Manchester City y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

