Se enfrentan Manchester City y Bournemouth por la fecha 10

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, Bournemouth visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Bournemouth

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City fue derrotado en el Villa Park frente a Aston Villa por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 3 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de vencer a Nottingham Forest en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 10 goles y 6 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 4 Sunderland 17 9 5 2 2 4 5 Manchester City 16 9 5 1 3 10

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario Manchester City y Bournemouth, según país