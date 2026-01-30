Fútbol - España - Primera División

Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22

La previa del choque de Mallorca ante Sevilla, a disputarse en el estadio Mallorca Son Moix el lunes 2 de febrero desde las 15:00 horas.

30 de enero de 2026, 1:45 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Mallorca recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 22 de la Liga, el próximo lunes 2 de febrero a partir de las 15:00 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Sevilla

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Atlético de Madrid. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Mallorca con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (7 PG - 3 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
12Sevilla24217311-5
18Mallorca21215610-9

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Barcelona: 7 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 24: vs Betis: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Girona: 7 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Alavés: 14 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

