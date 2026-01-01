Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla y Levante se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El duelo se jugará el domingo 4 de enero desde las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de enero de 2026, 12:28 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Sevilla y Levante se disputará el próximo domingo 4 de enero por la fecha 18 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Levante

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Real Sociedad. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 1 gol y le han marcado 6.

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Sevilla lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
10Sevilla2017629-2
20Levante10162410-12

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 18: vs Sevilla: 4 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Noticias Destacadas