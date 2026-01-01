Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

El juego entre Sevilla y Levante se disputará el próximo domingo 4 de enero por la fecha 18 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Levante

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Real Sociedad. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 1 gol y le han marcado 6.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Sevilla lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 10 Sevilla 20 17 6 2 9 -2 20 Levante 10 16 2 4 10 -12

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 18: vs Sevilla: 4 de enero - 08:00 horas

Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

