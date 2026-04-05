Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores

Cerro Porteño se mide ante Sporting Cristal en el Coloso de José Díaz el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. El partido será supervisado por Darío Herrera.

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5 de abril de 2026, 7:00 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:00 horas el próximo miércoles 8 de abril, Cerro Porteño visita a Sporting Cristal en el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Carabobo.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Cerro Porteño se impuso por 0 a 1.

Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo F - Fecha 2: vs Palmeiras: 16 de abril - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 3: vs Junior: 28 de abril - 21:00 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Palmeiras: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo F - Fecha 2: vs Junior: 14 de abril - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 3: vs Palmeiras: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 17:00 horas

Horario Sporting Cristal y Cerro Porteño, según país

  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas