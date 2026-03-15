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Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el empate de América de Cali versus Deportes Tolima

Tras el 1-1 entre América de Cali y Deportes Tolima, la zona media de la tabla quedó más ajustada en la Liga BetPlay.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 6:34 p. m.
El empate entre escarlatas y pijaos dejó a ambos clubes muy cerca en la clasificación del torneo.
El empate entre escarlatas y pijaos dejó a ambos clubes muy cerca en la clasificación del torneo. Foto: X @AmericadeCali

El empate entre América de Cali y Deportes Tolima dejó movimientos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Tras el 1-1 en el marcador final, el conjunto vallecaucano alcanzó los 17 puntos y se ubicó en la sexta posición, mientras que el equipo pijao llegó a 16 unidades y quedó en el séptimo lugar.

El resultado mantiene a ambos clubes en la pelea por mantenerse dentro del grupo de los ocho clasificados, en un campeonato que cada jornada se vuelve más apretado en la zona media de la clasificación.

Así quedaron América y Tolima en la tabla

Con el punto conseguido en casa, América de Cali logró mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores del torneo. El equipo escarlata llegó a 17 puntos, lo que le permite ubicarse en el sexto lugar de la tabla.

Por su parte, Deportes Tolima también sumó, aunque quedó un escalón por debajo. El conjunto de Ibagué alcanzó las 16 unidades y se instaló en la séptima posición.

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# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Atlético Nacional108022361724
2Once Caldas1164122121022
3Pasto116321614221
4Internacional FC115511513220
5Bucaramanga104601551018
6América10523158717
7Tolima10442128416
8Junior105141515016
9Deportivo Cali114341310315
10Águilas Doradas104331110115
11Millonarios114251613314
12Llaneros113531211114
13Fortaleza103521214-214
14Santa Fe102531113-211
15Jaguares10316919-1010
16Medellín91441114-37
17Boyacá Chicó10217917-87
18Cúcuta111371423-96
19Alianza10055519-145
20Deportivo Pereira10046820-124

La diferencia mínima entre ambos equipos refleja lo cerrado que se encuentra el campeonato, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

Tolima golpeó primero pese al dominio del América

El compromiso comenzó con un América de Cali más protagonista. Durante los primeros minutos, el equipo local manejó el balón y generó varias aproximaciones al arco rival. En total, logró cinco llegadas claras que exigieron al arquero Neto Volpi, quien respondió con seguridad para evitar la caída de su portería.

Incluso, uno de los momentos más claros se produjo cuando Tilman Palacios sacó un potente remate que terminó estrellándose en el ángulo izquierdo del guardameta del Tolima.

Sin embargo, cuando mejor parecía jugar el equipo escarlata, llegó el golpe visitante. Al minuto 12, Adrián Parra abrió el marcador para Deportes Tolima con un remate de derecha dentro del área que terminó junto al palo izquierdo. La jugada nació tras una recuperación de Jersson González, quien le ganó el balón a Omar Bertel antes de asistir al delantero.

Tras el gol, el partido cambió de dinámica. Tolima se mostró más ordenado y empezó a presionar con mayor intensidad.

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Penal fallado y reacción del América

Antes del descanso, Tolima tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja. El árbitro sancionó penalti tras una falta dentro del área de Andrés Mosquera, quien ya venía de cometer una infracción similar en un partido reciente ante Junior.

Juan Torres fue el encargado de ejecutar desde los doce pasos en el minuto 45+2. El jugador intentó definir con un remate picado al centro, pero el arquero Jean Fernandes reaccionó a tiempo y logró detener el disparo con el brazo, evitando el segundo tanto visitante.

En la segunda parte llegó la reacción del América. Al minuto 56, Mateo Castillo igualó el compromiso con un cabezazo que devolvió la tranquilidad a los locales. La jugada nació tras una gran acción de Carrascal, quien envió un centro preciso que el lateral aprovechó entrando al área como si fuera un delantero.

En el tramo final del partido, América adelantó sus líneas en busca del triunfo, mientras que Tolima intentó aprovechar los espacios para contraatacar. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales impidió que alguno de los dos equipos rompiera la igualdad.