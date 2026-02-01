Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Tigres recibirá a Orsomarso, en el marco de la fecha 3 de la Primera B, el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Tigres y Orsomarso

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres sacó un empate por en su visita a Boca Juniors.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de perder contra U. Magdalena por 0 a 1.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Envigado 6 2 2 0 0 4 2 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 3 Real Cartagena 6 2 2 0 0 2 8 Orsomarso 3 2 1 0 1 0 10 Tigres 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Orsomarso: 4 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Envigado: 9 de febrero - 14:00 horas

Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas

Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Patriotas FC: 9 de febrero - 18:10 horas

Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas

Horario Tigres y Orsomarso, según país