Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Tigres y Boca Juniors. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

29 de enero de 2026, 3:32 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigres y Boca Juniors, por la fecha 2 de la Primera B, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Tigres y Boca Juniors

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de un resultado igualado, 0-0, ante Leones FC.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer derrotado 0 a 1 ante Quindío.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Tigres quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
10Tigres110100
13Boca Juniors01001-1

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Orsomarso: 4 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Envigado: 9 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Real Cundinamarca: 5 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs U. Magdalena: 9 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas

Horario Tigres y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

