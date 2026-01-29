Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

El cotejo entre Tigres y Boca Juniors, por la fecha 2 de la Primera B, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Tigres y Boca Juniors

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de un resultado igualado, 0-0, ante Leones FC.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer derrotado 0 a 1 ante Quindío.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Tigres quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 3 1 1 0 0 2 2 Envigado 3 1 1 0 0 2 3 Orsomarso 3 1 1 0 0 1 10 Tigres 1 1 0 1 0 0 13 Boca Juniors 0 1 0 0 1 -1

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Orsomarso: 4 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Envigado: 9 de febrero - 14:00 horas

Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas

Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Real Cundinamarca: 5 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs U. Magdalena: 9 de febrero - 18:00 horas

Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas

Horario Tigres y Boca Juniors, según país