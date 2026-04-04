Tolima vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores

El juego entre Tolima y Universitario se disputará el próximo martes 7 de abril por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 horas en el estadio Manuel Murillo Toro.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima busca levantarse de su derrota ante O'Higgins en el Manuel Murillo Toro.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 1983, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Wilton Pereira Sampaio.

Próximos partidos de Tolima en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo B - Fecha 2: vs Nacional: 14 de abril - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 21:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Universitario en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo B - Fecha 2: vs Coquimbo Unido: 15 de abril - 21:00 horas

Grupo B - Fecha 3: vs Nacional: 29 de abril - 21:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Coquimbo Unido: 7 de mayo - 19:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Tolima y Universitario, según país