Fútbol - Italia - Serie A

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Te contamos la previa del duelo Torino vs Lecce, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo domingo 1 de febrero a las 06:30 horas. Simone Sozza será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de enero de 2026, 1:14 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Serie A se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 06:30 horas.

Así llegan Torino y Lecce

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no quiere lamentar otra caída: 0 a 6 finalizó su partido frente a Como 1907. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Lazio..

Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Fútbol

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Fútbol

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Fútbol

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Fútbol

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Fútbol

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Fútbol

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lecce resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 12 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Simone Sozza.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
16Torino23226511-19
17Lecce18224612-16

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Fiorentina: 7 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Udinese: 8 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Más de Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese

Como 1907 y Atalanta se miden por la fecha 23

Noticias Destacadas