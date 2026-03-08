U. Magdalena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El cotejo entre U. Magdalena y Real Cundinamarca, por la fecha 9 de la Primera B, se jugará el próximo miércoles 11 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Sierra Nevada.

Así llegan U. Magdalena y Real Cundinamarca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena logró un triunfo por 3-1 ante Barranquilla FC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de empatar 2-2 ante Inter de Palmira. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 5 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2024, y fue U. Magdalena quien ganó 2 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 19 8 6 1 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 17 8 5 2 1 9 4 U. Magdalena 16 7 5 1 1 6 10 Real Cundinamarca 8 8 2 2 4 -2

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Patriotas FC: 16 de marzo - 18:15 horas

Fecha 3: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Cartagena: 22 de marzo - 20:30 horas

Fecha 12: vs Real Santander: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Independiente Yumbo: 30 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas

Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas

Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas

Horario U. Magdalena y Real Cundinamarca, según país