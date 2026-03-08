U. Magdalena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El cotejo entre U. Magdalena y Real Cundinamarca, por la fecha 9 de la Primera B, se jugará el próximo miércoles 11 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Sierra Nevada.
Así llegan U. Magdalena y Real Cundinamarca
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B
U. Magdalena logró un triunfo por 3-1 ante Barranquilla FC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca viene de empatar 2-2 ante Inter de Palmira. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 5 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2024, y fue U. Magdalena quien ganó 2 a 0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|19
|8
|6
|1
|1
|9
|2
|Quindío
|19
|8
|6
|1
|1
|7
|3
|Real Cartagena
|17
|8
|5
|2
|1
|9
|4
|U. Magdalena
|16
|7
|5
|1
|1
|6
|10
|Real Cundinamarca
|8
|8
|2
|2
|4
|-2
Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 10: vs Patriotas FC: 16 de marzo - 18:15 horas
- Fecha 3: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Cartagena: 22 de marzo - 20:30 horas
- Fecha 12: vs Real Santander: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Independiente Yumbo: 30 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas
- Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas
- Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas
Horario U. Magdalena y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas