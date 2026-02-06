Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El duelo entre Villarreal y Espanyol correspondiente a la fecha 23 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 15:00 horas, el lunes 9 de febrero.
Así llegan Villarreal y Espanyol
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Osasuna. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 8 goles marcados y con 8 en su valla.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
A Espanyol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Alavés. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 10 en contra.
Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Villarreal.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|4
|Villarreal
|42
|21
|13
|3
|5
|16
|6
|Espanyol
|34
|22
|10
|4
|8
|-1
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Getafe: 15 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 25: vs Valencia: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Celta: 14 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 25: vs Atlético de Madrid: 21 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas