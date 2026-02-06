Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Villarreal y Espanyol. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica el lunes 9 de febrero a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de febrero de 2026, 1:44 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Villarreal y Espanyol correspondiente a la fecha 23 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 15:00 horas, el lunes 9 de febrero.

Así llegan Villarreal y Espanyol

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Osasuna. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 8 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

A Espanyol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Alavés. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 10 en contra.

Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
4Villarreal4221133516
6Espanyol34221048-1

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Getafe: 15 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 25: vs Valencia: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Celta: 14 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 25: vs Atlético de Madrid: 21 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Atalanta vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Noticias Destacadas