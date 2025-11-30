Fútbol - Inglaterra - Premier League
Wolverhampton se enfrentará ante Nottingham Forest por la fecha 14
Nottingham Forest se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el miércoles 3 de diciembre a las 14:30 horas. El partido será supervisado por Tim Robinson.
A partir de las 14:30 horas el próximo miércoles 3 de diciembre, Nottingham Forest visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Nottingham Forest
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton llega con resultado de empate, -, ante Aston Villa.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Nottingham Forest y Brighton and Hove, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest se impuso por 0 a 3.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 6 PP).
Tim Robinson es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Manchester City
|25
|13
|8
|1
|4
|15
|3
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|16
|Nottingham Forest
|12
|12
|3
|3
|6
|-7
|20
|Wolverhampton
|2
|12
|0
|2
|10
|-20
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas
Horario Wolverhampton y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas