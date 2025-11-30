Wolverhampton se enfrentará ante Nottingham Forest por la fecha 14

A partir de las 14:30 horas el próximo miércoles 3 de diciembre, Nottingham Forest visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Nottingham Forest

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, -, ante Aston Villa.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Nottingham Forest y Brighton and Hove, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 6 PP).

Tim Robinson es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 23 12 7 2 3 12 16 Nottingham Forest 12 12 3 3 6 -7 20 Wolverhampton 2 12 0 2 10 -20

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas

Horario Wolverhampton y Nottingham Forest, según país