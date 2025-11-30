Suscribirse

Wolverhampton se enfrentará ante Nottingham Forest por la fecha 14

Nottingham Forest se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el miércoles 3 de diciembre a las 14:30 horas. El partido será supervisado por Tim Robinson.

30 de noviembre de 2025, 12:33 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:30 horas el próximo miércoles 3 de diciembre, Nottingham Forest visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Nottingham Forest

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, -, ante Aston Villa.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Nottingham Forest y Brighton and Hove, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 6 PP).

Tim Robinson es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Manchester City251381415
3Chelsea231272312
16Nottingham Forest1212336-7
20Wolverhampton2120210-20

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas

Horario Wolverhampton y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

