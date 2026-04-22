Wolverhampton vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 25 de abril, Tottenham visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Tottenham
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Leeds United. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 10 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Tottenham y Brighton and Hove, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 22 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (7 PG - 10 PE - 16 PP).
Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|2
|Manchester City
|67
|32
|20
|7
|5
|36
|3
|Manchester United
|58
|33
|16
|10
|7
|13
|18
|Tottenham
|31
|33
|7
|10
|16
|-11
|20
|Wolverhampton
|17
|33
|3
|8
|22
|-37
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Sunderland: 2 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Brighton and Hove: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Aston Villa: 3 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 36: vs Leeds United: 11 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 37: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Wolverhampton y Tottenham, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas