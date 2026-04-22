Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

Tottenham se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 25 de abril a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Anthony Taylor.

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22 de abril de 2026, 10:23 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 25 de abril, Tottenham visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Tottenham

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Leeds United. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 10 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Tottenham y Brighton and Hove, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 22 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (7 PG - 10 PE - 16 PP).

Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7033217537
2Manchester City6732207536
3Manchester United58331610713
18Tottenham313371016-11
20Wolverhampton17333822-37

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 35: vs Sunderland: 2 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 36: vs Brighton and Hove: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 35: vs Aston Villa: 3 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 36: vs Leeds United: 11 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 37: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Tottenham, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas