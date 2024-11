Uno de los primeros en manifestarse es el ex codirector del Banco de la República y profesor de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo, quien aseguró a través de su cuente de Twitter que la situación actual implica un inmenso desafío para las autoridades económicas, pues el Emisor deberá intervenir el mercado cambiario y el Gobierno prepararse para enfrentar una situación con menores ingresos fiscales. Esto no solo por los menores ingresos petroleros, sino también por las decisiones de la más reciente reforma tributaria, también conocida como Ley de Crecimiento económico, la cual redujo la carga fiscal de las empresas.

Ese mismo temor fue expresado por el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien entrevista con Blu radio, dijo que en momentos de crisis como los actuales es cuando se ve el talante de un Gobierno y que el presente no la va a tener fácil para compensar la caída de ingresos por exportaciones, en especial, por lo establecido en la reforma tributaria.

“Hay que trabajar rápido, yo creo que esto le va a dar al Gobierno un foco. Me parece que no hay mal que por bien no venga”, declaró Cárdenas e insistió en la necesidad de buscar mecanismos para compensar la caída de exportaciones petroleras.

Igualmente, el profesor de economía de la Universidad de los Andes, Marc Hofstetter, destacó el comunicado conjunto que emitieron el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, en el que aseguran que los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos, lo cual permiten absorber los choques externos sin traumatismos severos, al tiempo que prometen mantener una vigilancia continua en los frentes de liquidez y volatilidad del mercado cambiario, las condiciones de liquidez interna y externa y las posibles implicaciones fiscales.