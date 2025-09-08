Suscribirse

Cambio en la dirección de Allianz Colombia: llega un nuevo CEO

El ejecutivo David Colmenares asumirá nuevamente el liderazgo de la aseguradora, tras ocupar el cargo entre 2027 y 2023, mientras mantiene responsabilidades regionales en Latinoamérica

8 de septiembre de 2025, 7:34 p. m.
Con más de 25 años de trayectoria internacional en la industria aseguradora y un profundo conocimiento del mercado colombiano, asume nuevamente la dirección de la filial.
Con más de 25 años de trayectoria internacional en la industria aseguradora y un profundo conocimiento del mercado colombiano, asume nuevamente la dirección de la filial.

David Colmenares Spence fue nombrado nuevo CEO de Allianz Colombia, en reemplazo de Miguel Córdoba López quien decidió emprender nuevos proyectos profesionales fuera del grupo.

El nombramiento marca el regreso de Colmenares, al frente de la operación local, un cargo que ya había ocupado entre 2017 y 2023. Durante ese período, el ejecutivo lideró procesos de transformación y consolidación de la compañía en el mercado asegurador colombiano.

Con más de 25 años de trayectoria internacional en la industria, Colmenares también mantendrá su rol como director regional de Allianz Commercial para América Latina, lo que implica integrar una visión regional con los objetivos de crecimiento en el país.

El mercado asegurador colombiano atraviesa un escenario de alta competencia, con participación destacada en segmentos como el automotriz, la salud y el hogar. Según cifras de Fasecolda a junio de 2025, la aseguradora ocupa posiciones relevantes en varias líneas: en autos con un 11,10% de participación, en salud con 13,15% y en hogar con un 13,27%.

Mientras que en otros sectores estratégicos también mantiene una presencia destacada como aviación (8,79%), transporte (7,98%), navegación y casco (12,57%), agro (3,61%) y vida grupo (1,87%), cifras que reflejan la solidez y diversificación de la operación en Colombia.

Desde la junta directiva global del grupo se destacó la gestión de Miguel Córdoba durante los últimos dos años y se expresó confianza en la capacidad de Colmenares para impulsar los resultados tanto en Colombia como en la región.

AllianzAseguradorasCrecimientoAmérica LatinaTransformación

