Colombia gana terreno como centro de producción cosmética en Latinoamérica: “Conocimiento estratégico”

El país combina capacidad de producción, talento especializado y cercanía con los mercados latinoamericanos, impulsando tanto a grandes marcas como a emprendimientos emergentes.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:24 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: Getty Images

En un contexto global donde muchas marcas buscan alejarse de la maquila en China por los crecientes costos logísticos y la necesidad de innovar más cerca de sus mercados, Colombia se perfila como la opción regional más competitiva para la fabricación cosmética.

Durante años, Asia fue la respuesta predominante para la producción a gran escala. Sin embargo, los largos tiempos de entrega, las barreras idiomáticas y la limitada capacidad de adaptación a tendencias locales están llevando a las compañías a replantear sus cadenas de suministro. La cercanía geográfica y cultural con los mercados latinoamericanos se convierte en una ventaja clave para Colombia, que además ofrece flexibilidad en volúmenes y capacidad instalada.

Según la Andi, en 2024 el sector cosmético creció 4,6 %, alcanzando los USD 2.884 millones. Este dinamismo abre oportunidades para nuevas marcas respaldadas por aliados estratégicos como Laboratorio IH, que “nos hemos convertido en un puente para que esas ideas cobren vida, ofreciendo no solo la fabricación, sino también el conocimiento estratégico para que puedan posicionarse en el mercado con éxito”, afirma Ana Catalina Echeverri, CCO y cofundadora de la compañía.

Con más de 15 años de experiencia, Laboratorio IH gestiona un portafolio de 63 marcas en Colombia y Latinoamérica, ha invertido más de 8 mil millones de pesos en investigación y desarrollo y produce hasta 1.000 toneladas mensuales. Sus innovaciones incluyen perlas encapsuladas que potencian ingredientes activos y diferencian estéticamente los productos en el punto de venta.

