Colombia liderará la primera federación internacional de juegos de azar

El país a través de Fecoljuegos dirigirá por tres años el organismo que busca promover la legalidad, la transparencia y la cooperación global en esta industria

Redacción Economía
2 de septiembre de 2025, 9:58 p. m.
Durante el acto fundacional, fue designado como primer presidente de este organismo y por un periodo de tres años, Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos (Colombia). | Foto: Fecoljuegos

En el marco del GAT Expo México, una de las ferias más importantes para el sector del entretenimiento y los juegos de azar en América Latina, se oficializó la creación de la Federación Internacional de Asociaciones de Juegos de Azar.

El organismo inicia con la participación de gremios de seis países -Colombia, México, Paraguay, Perú, El Salvador y República Dominicana- y proyecta ampliar su alcance hacia Europa, Norteamérica y Asia.

La nueva entidad se plantea como un espacio de cooperación internacional, en el que se compartirán buenas prácticas, se impulsará la transparencia y se trabajará en el diseño de estándares regulatorios comunes.

Entre sus objetivos están la promoción del juego responsable, la innovación en el sector y la construcción de una agenda internacional que fortalezca la relación entre gobiernos, operadores y asociaciones.

Juegos de azar, apuestas en linea
La conformación de esta Federación marca un gran logro para la industria del juego legal, no solo en América Latina, sino también en el escenario global | Foto: Adobe Stock

Durante el acto fundacional, se designó a Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), como el primer presidente del organismo, con un periodo inicial de tres años. La elección se dio como reconocimiento al papel que Colombia ha desempeñado en la regulación y defensa de la formalidad del sector.

En esta primera etapa, la Federación contará con una comisión provisional que será la encargada de redactar los estatutos, definir los mecanismos de gobernanza y establecer la estructura operativa, con acompañamiento legal de la firma de abogados Vásquez y Asociados de Colombia.

La conformación de este organismo es vista como un avance significativo para la industria del juego legal, al ofrecer una plataforma global para dialogar sobre innovación, regulación y responsabilidad social, con la meta de proyectar estándares comunes en distintos continentes.

