Cápsula
El bienestar y las competencias digitales marcan el rumbo del empleo en 2025, según estudio internacional
Un estudio internacional revela que, aunque el 58 % de los trabajadores son optimistas con su futuro laboral, persisten retos en salud mental, automatización y formación.
El panorama laboral mundial muestra señales de optimismo, pero también de preocupación. Según el Barómetro Global de Talento 2025, realizado en más de 40 países, el 58 % de los trabajadores confía en su futuro profesional, aunque un 46 % teme por la estabilidad de sus empleos frente a los cambios tecnológicos y la automatización.
El informe destaca que el bienestar se ha convertido en un eje central de la agenda laboral. Cuatro de cada diez empleados reconocen sentirse agotados o con altos niveles de estrés, una situación que afecta tanto la productividad como la permanencia en las organizaciones.
En Colombia, las perspectivas son positivas en materia de contratación. Para el tercer trimestre de 2025, el 42 % de los empleadores planea aumentar su planta laboral y un 22 % prevé reducirla, lo que arroja una Tendencia Neta de Empleo del 20 %.
Los sectores con mayor dinamismo son Tecnologías de la Información (35 %) y Servicios de Comunicación (34 %), reflejando la transformación digital que impulsa nuevas competencias y la necesidad de perfiles especializados.
“El Barómetro Global de Talento muestra que los trabajadores buscan algo más que un empleo: quieren propósito, seguridad, desarrollo y balance en sus vidas. En Colombia, aunque las perspectivas de contratación se mantienen positivas, es clave que las empresas entiendan que atraer y retener talento hoy implica escuchar activamente las expectativas de las personas y responder con estrategias de bienestar, formación y flexibilidad”, señaló Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.
Los hallazgos concluyen que el talento será el motor del crecimiento económico y la innovación en los próximos años. Expertos recomiendan que empresas y gobiernos trabajen de manera conjunta en el fortalecimiento de competencias, programas de bienestar y esquemas de flexibilidad que respondan a las expectativas de las nuevas generaciones de trabajadores.