Suscribirse

Cápsula

El bienestar y las competencias digitales marcan el rumbo del empleo en 2025, según estudio internacional

Un estudio internacional revela que, aunque el 58 % de los trabajadores son optimistas con su futuro laboral, persisten retos en salud mental, automatización y formación.

Redacción Economía
8 de septiembre de 2025, 6:15 p. m.
LAB Creativo: Potencia tu Marca, una plataforma de impulso para el crecimiento de emprendedoras, y demuestra que invertir en branding mejora las ventas y también fortalece la identidad, posicionamiento y sostenibilidad de sus proyectos empresariales.
La confianza de los trabajadores en su futuro laboral se sitúa en 58 %, mientras que un 46 % manifiesta preocupación por la estabilidad de sus empleos frente a la automatización y los cambios tecnológicos. | Foto: 123rf

El panorama laboral mundial muestra señales de optimismo, pero también de preocupación. Según el Barómetro Global de Talento 2025, realizado en más de 40 países, el 58 % de los trabajadores confía en su futuro profesional, aunque un 46 % teme por la estabilidad de sus empleos frente a los cambios tecnológicos y la automatización.

El informe destaca que el bienestar se ha convertido en un eje central de la agenda laboral. Cuatro de cada diez empleados reconocen sentirse agotados o con altos niveles de estrés, una situación que afecta tanto la productividad como la permanencia en las organizaciones.

El distrito ofrece formación gratuita en tecnología y marketing digital, con inscripciones abiertas para los interesados en adquirir nuevas habilidades.
El 46 % de los trabajadores, según un estudio, teme por la estabilidad de sus empleos frente a los cambios tecnológicos y la automatización. | Foto: Getty Images

En Colombia, las perspectivas son positivas en materia de contratación. Para el tercer trimestre de 2025, el 42 % de los empleadores planea aumentar su planta laboral y un 22 % prevé reducirla, lo que arroja una Tendencia Neta de Empleo del 20 %.

Los sectores con mayor dinamismo son Tecnologías de la Información (35 %) y Servicios de Comunicación (34 %), reflejando la transformación digital que impulsa nuevas competencias y la necesidad de perfiles especializados.

Contexto: ¿Equilibrio digital urgente?

“El Barómetro Global de Talento muestra que los trabajadores buscan algo más que un empleo: quieren propósito, seguridad, desarrollo y balance en sus vidas. En Colombia, aunque las perspectivas de contratación se mantienen positivas, es clave que las empresas entiendan que atraer y retener talento hoy implica escuchar activamente las expectativas de las personas y responder con estrategias de bienestar, formación y flexibilidad”, señaló Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.

Los hallazgos concluyen que el talento será el motor del crecimiento económico y la innovación en los próximos años. Expertos recomiendan que empresas y gobiernos trabajen de manera conjunta en el fortalecimiento de competencias, programas de bienestar y esquemas de flexibilidad que respondan a las expectativas de las nuevas generaciones de trabajadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

2. Lista oficial de países clasificados al Mundial de 2026: el último se metió tras gol agónico

3. Desarticulan red de explotación sexual en Europa: siete colombianos estarían implicados

4. Murió Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

5. “Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleoEstabilidad financieraDigitalizaciónproductividad tecnologíaCompetencias globales

Noticias Destacadas

EE.UU.

Los seguros para las mascotas ganan espacio en el gasto de los hogares colombianos

Redacción Economía
Bombilla, energía

Se cierra la convocatoria del Premio Ámbar 2025, que impulsa la innovación en el sector eléctrico

Redacción Economía
Turismo en Cali

Cali se posiciona como destino turístico global y hub de negocios con oportunidades de inversión en la Expo Osaka 2025

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.