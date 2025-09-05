Suscribirse
Guerrero trabajó diez años en Recursos Humanos, en compañías como Servientrega, GHL Hoteles y Redservi, donde lideró el área.

Inteligencia artificial al servicio del empleo: la visión de Katherine Guerrero

Con su plataforma KonEmpleo, Katherine Guerrero apuesta por escalar un modelo de empleabilidad ágil y eficiente, con el que busca posicionar a Colombia como referente en América Latina.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025

“Queremos apalancarnos cada vez más en inteligencia artificial para transformar las formas de contratación. Nuestro objetivo es acelerar los procesos, que no sea necesario ingresar al portal, sino simplemente conversar por WhatsApp con nuestra tecnología”. Esa es la visión que impulsa KonEmpleo, la plataforma que creó en 2018 para automatizar el reclutamiento de cargos operativos y medios. Actualmente, está levantando capital para escalar su tecnología y ampliar su impacto en América Latina.

Guerrero trabajó diez años en Recursos Humanos, en compañías como Servientrega, GHL Hoteles y Redservi, donde lideró el área. Toda esa experiencia, que comenzó como practicante, le mostró que el país estaba desaprovechando la oportunidad de utilizar la tecnología para innovar en los procesos de empleabilidad, y que faltaba prestarle más atención a la búsqueda de cargos medios y operativos.

Su sueño siempre fue emprender. Por eso decidió estudiar Psicología y Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Sin embargo, tuvo que abandonar este último programa para acompañar a su hermano en una larga hospitalización. En 2014 renunció a Redservi y viajó a Nueva York para hacer un diplomado en negocios y un MBA.

La idea de KonEmpleo se le ocurrió un día que tuvo que buscar de urgencia quién cuidara a su hija. “En el metro empecé a ver carteles de Care.com, una plataforma especializada en este servicio. La bajé, armé el perfil (en el que me preguntaban los gustos de mi hija, para hacer el mejor match), hice la investigación de antecedentes judiciales y cuando llegué a la casa ya tenía solucionado el problema. Me quedé pensando que no existía algo así en Colombia”. En la Capital del Mundo estructuró el modelo de negocio y lo montó con 20.000 dólares.

Emprender no fue fácil. En 2020 hubo un momento en el que la empresa sólo tenía dinero para una semana. A ella y a su socio, Marcelo Saldias, los salvó una inversión de la aceleradora Startup Chile. Al poco tiempo, lanzaron una línea de negocio para asumir los procesos de reclutamiento y selección de varias empresas que se habían quedado sin áreas de Recursos Humanos. Desde entonces han ayudado a miles de personas a encontrar empleo en tiempo récord y se han ganado la confianza de decenas de compañías, que valoran su agilidad, su eficiencia y el uso que hace de la tecnología para automatizar procesos y tomar mejores decisiones de contratación.

KonEmpleo | Sector Servicios | Fundada en 2018 en Bogotá

Videos relacionados

A Masso siempre le ha atraído la tecnología. Igual que su padre, cursó la carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones.
icon video play
Como líder de Social Value and Impact en Latinoamérica, una de sus principales apuestas es O.N.E.Amazon, un fondo de inversión de impacto que busca la conservación del ‘pulmón del mundo’.
icon video play
Su compañía desarrolló además un software de correspondencia y gestión documental, que espera patentar pronto, y quiere abrir sucursales en Medellín y Pereira, con la innovación tecnológica como foco de sus operaciones.
icon video play
En 2019 fundó Naez, con el objetivo de crear una operación tecnológica rentable y con sentido humano.
icon video play
A los 27 años, con un título de economista y un máster en Banca y Finanzas, Miranda se empeña a diario en una misión que para ella es personal: ayudar a otros a cumplir el sueño de ser padres.
icon video play
La suma de experiencias la hizo sentirse lista para independizarse, sueño que cumplió en septiembre de 2013.
icon video play
Bastidas ha impulsado una cultura de crecimiento interno que no se fundamenta en requisitos de formación académica, sino en el mérito, la actitud y las ganas de aprender.
icon video play
Su método parte de una escucha empática, en un diálogo que enriquece con su formación financiera y su experiencia como mentora.
icon video play
Desde Cali trabaja por consolidar el crecimiento de todas sus compañías y ampliar el alcance de sus servicios, sobre todo en áreas como el outsourcing de nómina y seguridad social.
icon video play
Impulsa una visión de gobernanza basada en tres ejes: reputación, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.