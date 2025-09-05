Inteligencia artificial al servicio del empleo: la visión de Katherine Guerrero

“Queremos apalancarnos cada vez más en inteligencia artificial para transformar las formas de contratación. Nuestro objetivo es acelerar los procesos, que no sea necesario ingresar al portal, sino simplemente conversar por WhatsApp con nuestra tecnología”. Esa es la visión que impulsa KonEmpleo, la plataforma que creó en 2018 para automatizar el reclutamiento de cargos operativos y medios. Actualmente, está levantando capital para escalar su tecnología y ampliar su impacto en América Latina.

Guerrero trabajó diez años en Recursos Humanos, en compañías como Servientrega, GHL Hoteles y Redservi, donde lideró el área. Toda esa experiencia, que comenzó como practicante, le mostró que el país estaba desaprovechando la oportunidad de utilizar la tecnología para innovar en los procesos de empleabilidad, y que faltaba prestarle más atención a la búsqueda de cargos medios y operativos.

Su sueño siempre fue emprender. Por eso decidió estudiar Psicología y Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Sin embargo, tuvo que abandonar este último programa para acompañar a su hermano en una larga hospitalización. En 2014 renunció a Redservi y viajó a Nueva York para hacer un diplomado en negocios y un MBA.

La idea de KonEmpleo se le ocurrió un día que tuvo que buscar de urgencia quién cuidara a su hija. “En el metro empecé a ver carteles de Care.com, una plataforma especializada en este servicio. La bajé, armé el perfil (en el que me preguntaban los gustos de mi hija, para hacer el mejor match), hice la investigación de antecedentes judiciales y cuando llegué a la casa ya tenía solucionado el problema. Me quedé pensando que no existía algo así en Colombia”. En la Capital del Mundo estructuró el modelo de negocio y lo montó con 20.000 dólares.

Emprender no fue fácil. En 2020 hubo un momento en el que la empresa sólo tenía dinero para una semana. A ella y a su socio, Marcelo Saldias, los salvó una inversión de la aceleradora Startup Chile. Al poco tiempo, lanzaron una línea de negocio para asumir los procesos de reclutamiento y selección de varias empresas que se habían quedado sin áreas de Recursos Humanos. Desde entonces han ayudado a miles de personas a encontrar empleo en tiempo récord y se han ganado la confianza de decenas de compañías, que valoran su agilidad, su eficiencia y el uso que hace de la tecnología para automatizar procesos y tomar mejores decisiones de contratación.