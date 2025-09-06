La manera de conseguir trabajo está a punto de cambiar: esta app permitiría encontrar empleo y dar cursos gratis

La forma en que se contacta con una empresa y se envían hojas de vida a través aplicaciones profesionales podría estar por cambiar, pues eso es exactamente lo que promete una nueva herramienta que está por llegar al mercado de OpenAI.

La búsqueda de empleo, que para muchos es un dolor de cabeza, podría modificarse sustancialmente debido a una innovación que los desarrolladores resaltan.

La app que hará que empresas y trabajadores se encuentren sin complicaciones

Según información revelada por Bloomberg, la empresa creadora de ChatGPT estaría preparando algo grande, una aplicación que funcionaría como un cupido digital entre personas que buscan trabajo y compañías que necesitan empleados.

Sin embargo, hay que entender que no es solo un sitio web más donde se publica la hoja de vida y se espera que alguien la vea.

Esta nueva herramienta prometería ser inteligente al contar con algoritmos IA que tendrían la capacidad de entender qué sabe hacer cada persona realmente y conectarlo directamente con empresas que necesitan exactamente esas habilidades.

La dinámica de trabajo cambiaría con una aplicación que facilite la contratación y ofrecería cursos gratuitos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Asimismo, no importaría si la empresa es gigante como Google o si es un negocio familiar del barrio, la aplicación estaría disponible para todos, desde las multinacionales hasta el emprendimiento que apenas está empezando.

Fidji Simo, una de las directivas de la compañía, explicó que, aunque esta tecnología traería muchas oportunidades nuevas, también significaría que las cosas cambien bastante en el mundo del trabajo.

“Habrá más puertas abiertas, pero también tendremos que aprender a adaptarnos”, comentó en una reunión importante.

La app añadirá cursos gratis

Los creadores de esta app han señalado que no solo se trata de conectar personas con trabajos, pues buscan que todos estén preparados para diferentes tipos de empleos que están apareciendo.

Por eso están creando cursos de capacitación que serán completamente gratuitos y quieren entrenar a más de 10 millones de personas en Estados Unidos para que sepan usar estas nuevas tecnologías en sus trabajos.

La llegada de una app respaldada por OpenAI transformaría la contratación y la preparación laboral. | Foto: Getty Images

“Lo que queremos hacer es tener soluciones para que cada tipo de trabajador pueda adaptarse a este nuevo mundo”, añadió Simo.

La cadena de tiendas de Walmart es un aliado y va a ofrecer estos cursos gratis a todos sus empleados.

“La idea es simple”, dice Simo: “Que las personas puedan mostrar lo que saben hacer con un certificado que las respalde y nosotros las conectamos con empresas que necesitan exactamente eso. Es decir, nada de mandar el currículum a ver qué pasa. Aquí sabrá desde el principio si es lo que buscan”.