El internet satelital sigue tomando fuerza en la región, Amazon LEO sacó nueva marca de este servicio

La conectividad satelital sigue creciendo en América Latina con el anuncio de Amazon LEO, la marca comercial del servicio de internet satelital desarrollado bajo el proyecto Project Kuiper. La iniciativa será distribuida en la región por dos actores tradicionales del sector: DIRECTV Latin America, que lo llevará a países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, y SKY, que hará lo propio en Brasil.

Tanto DIRECTV Latin America como SKY Brasil cuentan con amplia presencia logística en la región, tras más de tres décadas de operación. Según ambas compañías, esta propuesta permitirá diversificar las soluciones de conectividad que ya despliega el Grupo Werthein mediante redes de fibra óptica, al incorporar una alternativa de alta velocidad por vía satelital.

Parte de la infraestructura terrestre del Project Kuiper, que avanza en su despliegue global para brindar internet de órbita baja. | Foto: Amazon LEO

Asimismo, el servicio de internet satelital será un aporte fundamental para impulsar la inclusión digital en comunidades urbanas y rurales, facilitando comunicaciones de alta velocidad y estabilidad para la educación, la salud, el comercio y el desarrollo sostenible.

¿Cuáles son los puntos clave?

Precios accesibles: Una propuesta competitiva que democratizará el acceso a internet satelital. Tecnología de vanguardia: la red de órbita baja garantiza velocidades superiores y menor latencia, ideal para streaming, videollamadas y gaming. Atención al cliente local: A diferencia de otros proveedores globales, DIRECTV Latin America y SKY Brasil ofrecerán soporte personalizado en cada mercado, asegurando cercanía y confianza en el idioma local.

La constelación

A través de seis lanzamientos, la compañía estadounidense ya alcanzó la totalidad de 153 satélites puestos en Órbita Terrestre Baja (LEO, por sus siglas en inglés), como parte de su plan despliegue de la costelación con la que brindará internet de alta velocidad, calidad y estabilidad en todo el mundo.

Se prevé que en 2026 inicie una progresiva comercialización del servicio de internet satelital desde el sur hacia la línea del ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la costelación, que alcanzará los 3.236 satélites que se ubicarán a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de ochenta lanzamientos.

El sistema integrará satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con el objetivo de atender a clientes residenciales y empresariales, con una inversión que -según anunció la compañía- alcanzará los 10.000 millones de dólares.

Amazon está avanzando con el envío de los satélites al espacio y, en paralelo, con el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del mundo: esta semana anunció que Santander es la ciudad elegida para instalar la primera estación terrestre en España de su red de internet por satélite Project Kuiper.