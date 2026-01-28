Cápsula

Medellín atrae a pacientes internacionales por cirugía plástica y turismo de salud: “Compite con destinos médicos de talla mundial”

Clínicas de la ciudad atendieron a más de 23.000 pacientes extranjeros en 2024, de los cuales el 10 % buscó procedimientos estéticos, generando ingresos millonarios.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Metro de Medellín
Metro de Medellín Foto: Getty Images

Cada vez más personas eligen Medellín como destino para cirugías plásticas debido a su oferta médica especializada, clínicas privadas con estándares internacionales y costos competitivos frente a mercados tradicionales. Según el más reciente informe del Cluster Medellín Health City de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en 2024 la ciudad atendió a 23.323 pacientes provenientes del exterior, de los cuales el 10 % viajó específicamente para realizarse procedimientos de cirugía plástica, un segmento que generó más de $6.771 millones en ingresos.

Entre los pacientes que más llegaron se encuentran colombianos residentes en el exterior (2.953), ciudadanos de países del Caribe (2.599), holandeses (1.226) y panameños (755). Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic, explica que la llegada creciente de pacientes internacionales ha impulsado el desarrollo de servicios diseñados para atender a personas que viajan desde el exterior y otras ciudades de Colombia, integrando desde la recogida en el aeropuerto y el hospedaje, hasta el cirujano, el tratamiento clínico y todo el acompañamiento antes y después de la intervención.

Medellín cuenta con cirujanos plásticos altamente calificados, muchos de ellos con formación internacional, amplia experiencia clínica y un enfoque cada vez más valorado por los pacientes extranjeros: resultados naturales y procedimientos seguros. A esto se suma una infraestructura clínica moderna, con clínicas privadas que operan bajo estándares internacionales, tecnología actualizada y protocolos estrictos de seguridad del paciente. El ecosistema médico en expansión ha permitido integrar especialidades, servicios de apoyo y atención postoperatoria en un mismo circuito”, afirmó Hincapié.

La directiva de Mentoring Medic señaló que los procedimientos quirúrgicos en Medellín pueden costar entre 30 % y 40 % menos que en países como Estados Unidos, incluso considerando paquetes todo incluido. Frente a destinos como México o Brasil, la ciudad destaca por una mejor relación costo–experiencia, paquetes médicos más integrales, menor barrera idiomática para pacientes de habla hispana y tiempos de espera más cortos.

“Hoy, Medellín compite con destinos médicos de talla mundial, y eso exige una experiencia completa. En Mentoring Medic entendimos que operarse lejos de casa puede generar incertidumbre, por eso desarrollamos un modelo integral que acompaña al paciente en cada etapa del proceso”, agregó Hincapié.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en 2024 el turismo de salud generó en la ciudad una derrama económica de $ 45.479 millones.

