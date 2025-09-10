Cápsula
Sector gastronómico en Bogotá
Según cifras del Observatorio de Turismo, citadas por el Instituto Distrital de Turismo, uno de cada dos turistas que llega a Bogotá vive una experiencia gastronómica.
En ese escenario, promover la gastronomía como ancla para el turismo en la capital de Colombia es clave y en el sector hay apuestas por fortalecerla. Es el caso de Mile High Group, para el cual su enfoque debe ser “construir experiencias que trascienden lo gastronómico, combinando arte, cultura, hospitalidad consciente y cocina de autor”.
Tremé, su restaurante inspirado en la cocina cajún creole y la herencia cultural de Nueva Orleans, es ejemplo de ello. En el último año, ha registrado un crecimiento del 20 % en ingresos, alcanzando una facturación proyectada de más de $ 6.000 millones para el cierre del año fiscal.
Actualmente, recibe entre 4.500 y 5.500 comensales mensuales, lo que representa un aumento del 60 % frente a sus primeros seis meses de operación, y proyecta un crecimiento entre el 20 % y el 25 % en el próximo año.