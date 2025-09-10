Suscribirse

Sector gastronómico en Bogotá

Redacción Economía
10 de septiembre de 2025
Según cifras del Observatorio de Turismo, citadas por el Instituto Distrital de Turismo, uno de cada dos turistas que llega a Bogotá vive una experiencia gastronómica.

En ese escenario, promover la gastronomía como ancla para el turismo en la capital de Colombia es clave y en el sector hay apuestas por fortalecerla. Es el caso de Mile High Group, para el cual su enfoque debe ser “construir experiencias que trascienden lo gastronómico, combinando arte, cultura, hospitalidad consciente y cocina de autor”.

Contexto: De Perú a Colombia: la nueva propuesta gastronómica en Bogotá

Tremé, su restaurante inspirado en la cocina cajún creole y la herencia cultural de Nueva Orleans, es ejemplo de ello. En el último año, ha registrado un crecimiento del 20 % en ingresos, alcanzando una facturación proyectada de más de $ 6.000 millones para el cierre del año fiscal.

Actualmente, recibe entre 4.500 y 5.500 comensales mensuales, lo que representa un aumento del 60 % frente a sus primeros seis meses de operación, y proyecta un crecimiento entre el 20 % y el 25 % en el próximo año.

Economía de Bogotá, industria colombiana, Gastronomía colombiana

