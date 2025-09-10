Según cifras del Observatorio de Turismo, citadas por el Instituto Distrital de Turismo, uno de cada dos turistas que llega a Bogotá vive una experiencia gastronómica.

En ese escenario, promover la gastronomía como ancla para el turismo en la capital de Colombia es clave y en el sector hay apuestas por fortalecerla. Es el caso de Mile High Group, para el cual su enfoque debe ser “construir experiencias que trascienden lo gastronómico, combinando arte, cultura, hospitalidad consciente y cocina de autor”.

Tremé, su restaurante inspirado en la cocina cajún creole y la herencia cultural de Nueva Orleans, es ejemplo de ello. En el último año, ha registrado un crecimiento del 20 % en ingresos, alcanzando una facturación proyectada de más de $ 6.000 millones para el cierre del año fiscal.