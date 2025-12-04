Suscribirse

Turismo por un día: Cartagena inaugura un modelo que permite disfrutar hoteles sin alojamiento

La plataforma líder en Latinoamérica y España inicia operaciones en Cartagena y proyecta expansión en las principales ciudades del país.

Redacción Economía
4 de diciembre de 2025, 4:31 p. m.
La plataforma Daypass.com amplía las oportunidades de disfrute turístico para locales y visitantes en los destinos más atractivos de Colombia. | Foto: Getty Images

La plataforma turística daypass.com, reconocida por facilitar la reserva de experiencias de un solo día en hoteles y espacios de hospitalidad, anunció oficialmente su llegada a Colombia. Su aventura inicia en Cartagena, donde ya ofrece más de 100 planes disponibles, respaldados por hoteles, beach clubs y operadores turísticos locales.

Daypass es un ecosistema digital que conecta a usuarios con hoteles, resorts, spas y experiencias mediante pases diarios, permitiendo disfrutar instalaciones y servicios sin necesidad de pasar la noche. Su propuesta busca que cualquier día pueda sentirse como unas vacaciones, democratizando el acceso a espacios tradicionalmente reservados para huéspedes.

“Cartagena se está consolidando como uno de nuestros destinos clave en Colombia gracias a los hoteles y beach clubs que han confiado en nosotros desde el principio. Estamos construyendo una base sólida de producto y partners para que, cada vez más, los usuarios puedan descubrir y reservar sus planes de día a través de daypass.com”, afirmó Rafa Gómez, CEO y cofundador de la plataforma.

La presencia de daypass.com en el país marca una nueva vía de integración turística, permitiendo que tanto los residentes como los turistas puedan acceder a instalaciones y experiencias tradicionalmente reservadas solo para huéspedes. | Foto: Colprensa

La llegada de daypass al país abre un nuevo camino de integración turística: tanto residentes como visitantes podrán disfrutar instalaciones premium sin necesidad de alojamiento, mientras que hoteles y operadores encuentran una oportunidad para diversificar su portafolio y conectar con públicos locales.

“Estamos muy contentos con el crecimiento de daypass.com, tanto por la aceptación de la plataforma por parte de nuestros aliados como por el interés de los usuarios. Esto refleja que existe una gran demanda por disfrutar de experiencias turísticas accesibles y flexibles en ciudades como Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Medellín y Cartagena”, agregó Gómez.

El modelo de acceso por un día también impulsa un aprovechamiento más eficiente de las infraestructuras turísticas existentes, generando beneficios para el sector. Para Colombia, un país con una oferta turística en expansión y con viajeros en búsqueda de alternativas flexibles, daypass representa una apuesta por innovar en las formas de disfrutar una ciudad, sin las limitaciones del hospedaje tradicional.

