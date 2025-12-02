Suscribirse

Destacan que el turismo está impulsando el mercado laboral en Bogotá; empleos del sector tuvieron importante incremento

Entre julio y septiembre, se alcanzó un aumento del 44 % frente al mismo periodo del año pasado.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 4:22 p. m.
Catedral Primada de Colombia en la Plaza Bolívar, Bogotá.
Entre julio y septiembre, se alcanzó un aumento del 44 % frente al mismo periodo del año pasado. | Foto: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

El sector turístico es destacado como uno de los que ha impulsado el mercado laboral en Bogotá en lo corrido del año.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo, entre julio y septiembre, se alcanzaron 119.655 empleos en este sector, lo que representa un crecimiento del 15,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

El mayor dinamismo se evidenció en las actividades de alojamiento y agencias de viaje, que presentaron un incremento histórico del 44 %, demostrando la fuerza con la que el turismo impulsa la economía local.

Este comportamiento se complementa con la llegada de 1,57 millones de visitantes extranjeros entre enero y octubre de 2025, un aumento del 3,2 % respecto a 2024. Los principales países emisores fueron Estados Unidos, Venezuela y México, consolidando a Bogotá como un destino urbano atractivo, diverso y competitivo en la región.

Contexto: Proyectan cifra récord de turistas en Bogotá durante diciembre; estos son los detalles

Adicionalmente, las proyecciones del observatorio indican que la ciudad cerrará 2025 con 14,8 millones de turistas nacionales e internacionales, un crecimiento del 5,3 % que confirma la relevancia de este sector en el desarrollo económico y social de la capital.

Ángela Garzón Caicedo, directora de Turismo Bogotá, resaltó la importancia del momento que vive la ciudad. “Las cifras muestran que el turismo es uno de los grandes impulsores del empleo en Bogotá. El crecimiento del 44 % en alojamiento y agencias refleja la fortaleza de nuestro ecosistema turístico y el trabajo articulado para posicionar a la ciudad como un destino atractivo para el mundo. Bogotá vive un momento extraordinario y seguimos comprometidos con potenciar su competitividad y sostenibilidad”, dijo.

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.
Así mismo, Bogotá cuenta actualmente con más de 14.000 prestadores de servicios turísticos activos entre agencias, guías profesionales, alojamientos, operadores y empresas de transporte turístico, lo que refleja una cadena de valor robusta y en expansión que sostiene el crecimiento del destino.

Contexto: Bogotá implementará su primer catálogo de entretenimiento cultural y turístico

Diciembre, mes récord de turistas

De acuerdo con sus proyecciones, el Instituto de Turismo afirmó que el próximo mes de diciembre Bogotá recibirá 1.355.780 turistas, el volumen mensual más alto del que se tenga registro y un incremento del 19,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Esta tendencia confirma a la temporada navideña como el principal motor turístico del cierre anual, impulsada por una agenda cultural sólida, la oferta gastronómica, los eventos especiales, el entretenimiento y la ampliación de rutas y frecuencias aéreas”, subrayó.

En materia de conectividad aérea, para diciembre se encuentran programados 15.600 vuelos hacia Bogotá, lo que representa un incremento del 5,9 % frente al año anterior.

