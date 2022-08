Value and Risk anunció las calificaciones de los bonos de Scotiabank Colpatria

La agencia calificadora de riesgo Value and Risk Rating mantuvo la calificación AAA a las series A, B, C, D y E de los Bonos Ordinarios, AA+ a las series FS y GS de los Bonos Subordinados y AA a las series HS, IS y JS de los Bonos Basilea III correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Subordinados Scotiabank Colpatria S.A. que se emitirán con cargo a un Cupo Global de hasta $3 billones.

Según la agencia, la nota se puso porque ante una eventual liquidación del emisor, el pago a los tenedores de deuda subordinada está sujeta a la cancelación previa del pasivo externo, así como de otras obligaciones no subordinadas, razón por la cual tendría menor prioridad de pago con respecto a otros acreedores del Banco.

Así mismo, destacó que cuentan con un mecanismo de absorción de pérdidas, el cual podría ocurrir antes de que el Banco entrase en una eventual situación de liquidación.

“Si bien estos bonos están en el mismo rango de prelación de pago que otras deudas subordinadas, la severidad de las pérdidas es mayor debido a la existencia de dicha característica”, agregó.