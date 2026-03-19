Accionistas minoritarios de Ecopetrol lanzan fuerte mensaje sobre el caso Ricardo Roa: “No puede ser tratado como un asunto menor”

En una carta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la junta directiva de Ecopetrol, el vocero de la Asociación Amigos de Ecopetrol, Luis Carlos Orejarena, expresó fuertes preocupaciones sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de la compañía.

El documento señala que la reciente acusación penal en contra de Roa por presuntos actos de corrupción no puede ser tratada como un asunto menor, y exige que se le dé la máxima atención institucional.

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La Fiscalía General le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Colprensa

Según el vocero de los accionistas minoritarios, la permanencia del directivo afecta negativamente la confianza de los inversionistas y el desempeño de la empresa, la cual cotiza en las bolsas de Colombia y Nueva York.

Uno de los puntos centrales del documento es, precisamente, el impacto que la permanencia de Roa podría tener sobre la confianza de los inversionistas.

Según la carta, la incertidumbre generada por las acusaciones afecta el valor de las acciones de la compañía, perjudicando tanto a accionistas públicos como privados. Asimismo, se advierte que esta situación podría distraer a la administración y a la junta directiva de sus responsabilidades estratégicas, en un momento clave para el futuro energético del país.

#EnDesarrollo Aumenta la presión para que Ricardo Roa salga de la presidencia de Ecopetrol: los accionistas minoritarios piden que el tema no sea tratado como un problema secundario asegurando que su permanencia y las acusaciones en su contra “desvaloriza las acciones de… pic.twitter.com/n9Ori8JiIa — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 20, 2026

“De otra parte, es inaceptable el argumento de que, como Roa puede alegar a su favor la presunción de inocencia porque no ha sido legalmente condenado, usted, señor presidente, puede mantenerlo en el cargo y él no tiene el deber de renunciar. Porque es obvio que esa forma de pensar es contraria al interés de los colombianos y de Colombia”, señalan.

Los accionistas minoritarios consideran como una “equivocación” la decisión de la junta directiva de Ecopetrol al no pedirle la renuncia a Ricardo Roa.

“Porque usted no se la ha solicitado y por ser ellos dirigentes petristas. Pues es notorio que esa lógica política de respaldarlo, como la suya de sostenerlo en el cargo, también es contraria al interés nacional”, destaca la carta enviada.

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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: SEMANA

Por último, destacaron en el comunicado que se estaría enviando el mensaje equivocado a los colombianos por las últimas decisiones tomadas por la junta.

“Y es pésimo el mensaje del todo vale que usted y la junta directiva de Ecopetrol les están enviando a los colombianos”, enfatizó Luis Carlos Orejarena, vocero de la Asociación Amigos de Ecopetrol.