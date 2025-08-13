Suscribirse

Hidrocarburos

Acipet destaca el rol del sector de hidrocarburos en la estabilidad fiscal del país

Entre 2020 y 2024, el sector representó más del 30 % de las exportaciones y aportó recursos vitales para educación, salud e infraestructura.

Redacción Economía
13 de agosto de 2025, 5:50 p. m.
Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de ACIPET.
Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de Acipet | Foto: ACIPET

En medio de un panorama fiscal desafiante, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) destacó la importancia de fortalecer el sector de hidrocarburos como pilar de la economía nacional y fuente estratégica de recursos para el Estado.

De acuerdo con cifras del gremio, entre 2020 y 2024 la industria petrolera aportó en promedio el 31 % de las exportaciones nacionales, generó el 15 % de la inversión extranjera directa y en 2024 registró regalías por 8,1 billones de pesos. Para el bienio 2025-2026, se proyecta que las regalías alcancen los 30,9 billones de pesos, recursos destinados a proyectos en infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología, beneficiando a regiones productoras y no productoras.

En materia energética el país enfrenta una situación desafiante, pues el Gobierno quiere avanzar en un proceso de transición, pero sin nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.
Entre 2020 y 2024, el sector de hidrocarburos representó, en promedio, el 31 % de las exportaciones nacionales y el 15 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) | Foto: Getty Images

El estudio académico ‘Los retos económicos de la transición energética’, de la Universidad de los Andes, advierte que una reducción significativa del sector podría impactar negativamente el PIB, el empleo y los ingresos tributarios, subrayando su papel en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la seguridad energética.

“El éxito de la industria es fundamental para la generación de recursos, reduciendo la presión sobre las cuentas fiscales, impulsando el desarrollo territorial y destinando mayores montos a la inversión social, especialmente en las regiones productoras”, explicó Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de Acipet.

El mundo es consciente de la Transición energética, pero no es claro el compromiso con las inversiones
Los fondos recaudados financian proyectos clave en infraestructura, salud, educación, ciencia, tecnología e innovación. | Foto: El País/123rtf

Acipet reiteró que el trabajo conjunto entre Gobierno, autoridades regionales, gremios e industria es esencial para garantizar una exploración y producción responsable. Este trabajo conjunto no solo permitirá que el sector continúe siendo un aliado estratégico de la estabilidad fiscal y la autosuficiencia energética, sino que también garantizará que su impacto positivo llegue a más regiones y ciudadanos del país.

