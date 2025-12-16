Anuncian que este miércoles se podría dar respuesta a las ofertas presentadas por Paramount Skydance a Warner Bros Discovery

Medios estadounidenses señalaron este martes, 16 de diciembre, que el directivo de Warner Bros podría emitir una posición sobre la oferta de adquisición de 108.400 millones de dólares de Paramount Skydance.

Por otra parte, se destaca que se podría dar un escenario en el cual se rechazaría la oferta presentada por Paramount y se optaría por aceptar la propuesta realizada por Netflix.

¿En qué consiste la oferta de Netflix?

El gigante del streaming Netflix buscará comprar el tradicional estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, en la mayor adquisición en el sector del entretenimiento en la última década.

Netflix realizó una oferta multimillonaria por Warner Bros. | Foto: Netflix

Con la operación, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma pagaría 27,75 dólares por acción a WBD, lo que valora la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

La transacción debe ser autorizada por los reguladores del gobierno de Donald Trump y no incluye canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Director de Netflix promete seguir distribuyendo las películas de Warner Bros en cines en caso de adquisición

Netflix seguirá distribuyendo las películas de Warner Bros en los cines si su oferta de adquisición del histórico estudio tiene éxito, declaró el martes en París el director ejecutivo del servicio de streaming, Ted Sarandos.

“Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional en los cines”, afirmó durante un evento en la capital francesa, al tiempo que admitió que sus comentarios anteriores sobre la distribución en salas “ahora confunden a la gente”.

Anteriormente, Sarandos había sugerido que la experiencia de los cines era anticuada, superada por la comodidad del streaming.

El director de Netflix fue entrevistado por Maxime Saada, director del grupo de medios francés Canal+, en un teatro de París que presentaba los proyectos de Canal+ para 2026.

Netflix sacudió el mercado al anunciar un acuerdo con Warner por 82.700 millones de dólares. Pero Paramount no se quedó atrás y puso sobre la mesa más de 108.000 millones. | Foto: getty images

A principios de diciembre, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Warner Bros Discovery (WBD) para adquirir la mayor parte del grupo por 83.000 millones de dólares.

Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre si el acuerdo será aprobado por los reguladores. Mientras tanto, el grupo televisivo y cinematográfico Paramount Skydance presentó una contraoferta valorada en 108.400 millones de dólares.