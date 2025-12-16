Televisión
12 estrenos en Netflix para esta semana; la quinta temporada de una de las series con más estilo y una película basada en un popular manga romántico
Entre los estrenos se encuentran la quinta temporada de Emily en París, El niñero y Asesinato en Mónaco.
Netflix se prepara para una semana cargada de estrenos que van desde thrillers intensos hasta comedias románticas y documentales impactantes, justo en el cierre de diciembre de 2025.
Entre el 15 y el 21 de diciembre, la plataforma desplegará 12 títulos que prometen capturar la atención de suscriptores en Latinoamérica con highlights como la quinta temporada de Emily en París, serie icónica por su estilo chic y enredos amorosos, y 10DANCE, película basada en el popular manga romántico de Yumi Tamura sobre rivales en el mundo del baile. Estos lanzamientos llegan en un momento perfecto para las vacaciones navideñas.
1. No necesitan presentación con David Letterman, 16 diciembre
Sexta temporada de entrevistas icónicas donde David Letterman conversa con celebridades globales en formato íntimo y sin filtros. Letterman explora vidas de estrellas con anécdotas profundas y humor sutil.
2. Qué hay en la caja, 17 diciembre
Neil Patrick Harris presenta este programa de juegos donde los concursantes responden preguntas para ganar premios ocultos. ¿Podrán evitar que sus oponentes se los roben?
3. El niñero, T3, 17 diciembre
Comedia familiar sobre un niñero caótico que salva situaciones imposibles. El protagonista lidia con niños traviesos y padres ausentes en aventuras hilarantes.
4. Asesinato en Mónaco,17 diciembre
Documental true crime sobre un homicidio en la élite monegasca.Reconstrucción de un crimen que sacudió casinos y yates, con testimonios exclusivos.
5. Emily en París, T5, 18 diciembre
La serie con más estilo regresa con Emily en Roma, llena de fashion y enredos románticos. Emily Cooper se muda temporalmente a Italia por trabajo, pero enfrenta traiciones amorosas, rivalidades laborales y lealtades con amigas parisinas en un torbellino de dolce vita caótica.
6. El gran diluvio, 19 diciembre
Película coreana apocalíptica de desastres.Una inundación masiva atrapa residentes en un edificio sumergido, donde luchan por sobrevivir a dilemas éticos y secretos.
7. Crisis 1975, 19 dic
Documental histórico sobre turbulencias políticas de ese año. Explora el fin de una era con eventos clave como golpes y cambios globales.
8. La hora de los valientes, 19 diciembre
Un psicoanalista tiene que cumplir servicio comunitario y debe apoyar a un inspector devastado por la infidelidad. Juntos enfrentarán peligros y encontrarán segundas oportunidades.
9. Solitaria es la noche: los crímenes de la familia Bansal, 19 diciembre
Tras los asesinatos en la familia Bansal, el inspector Jatil Yadav descubre un rastro de codicia, traición y secretos vinculado a un complot mortal.
10. 10 Dance, 18 diciembre
Película romántica basada en manga de Yumi Tamura. Dos bailarines rivales, uno de salón estándar, otro de latinos, chocan en un concurso pero encienden una pasión prohibida mientras entrenan.
11. Cómo arruinar el amor, T2, 19 diciembre
Comedia romántica sobre citas desastrosas. El elenco está compuesto por Aimee Lou Wood.
12. Misterios Animales, 19 diciembre
Serie educativa animada para niños. Sam y Kit resuelven enigmas mundiales con animales, en misiones complejas y divertidas.