¿Es real la historia detrás de El Gran Diluvio? Lo que sí pasó y lo que no

Netflix se prepara para cerrar el 2025 con un estreno lleno de mucha acción y drama: El Gran Diluvio, una ambiciosa película surcoreana que fusiona ciencia ficción y cine de catástrofes en un escenario de supervivencia extrema.

Esta producción, dirigida por el experimentado Kim Byung-woo, llegará el 19 de diciembre de 2025, justo antes de las fiestas, prometiendo atrapar a millones de espectadores con su mezcla de acción trepidante y dilemas éticos.​

La trama de El gran diluvio se desarrolla en lo que podría ser el último día de la humanidad, tras una inundación catastrófica provocada por la colisión de un asteroide con la Tierra.

La protagonista, An-Na, una investigadora experta en inteligencia artificial, queda atrapada en un edificio de apartamentos junto a su hijo pequeño, mientras el agua lo devora todo a su alrededor.

En este infierno acuático, aparece Hee-jo, un agente de seguridad con una misión crucial: rescatarla a ella, clave para la supervivencia humana, en medio de pasillos colapsados, explosiones y olas desbordadas que generan un clima claustrofóbico y desesperante.

Kim Byung-woo no solo busca efectos visuales impactantes, sino capas emocionales y morales sobre tecnología y sacrificio.​​

‘El Gran Diluvio’: todo sobre la superproducción surcoreana que llegará a Netflix | Foto: Jeong Kyung-hwa/ Netflix

Kim Da-mi, reconocida por su rol en la primera temporada de El Juego del Calamar, encarna a An-Na con una intensidad que ya se intuye en el tráiler oficial. Junto a ella, Park Hae-soo, también de Squid Game, interpreta a Hee-jo, el héroe ambiguo cuya determinación plantea preguntas sobre secretos ocultos.

Esta dupla de actores consolidados eleva la producción, respaldada por Hwansang Studio y filmada en Seúl, lo que añade realismo urbano al desastre.​​

¿Está basada en hechos reales?

No, El Gran Diluvio es pura ficción, un thriller de ciencia ficción sin base en un evento histórico. Sin embargo, se inspira en fenómenos reales como las lluvias extremas en Corea del Sur y el alza del nivel del mar por cambio climático, que amenaza con megadesastres en Asia. El director usa estos ecos para anclar su visión apocalíptica en temores actuales.​

La película se estrenará en Netflix el viernes 19 de diciembre de 2025, disponible globalmente desde las 3:00 a.m. hora del Pacífico, es decir, 9:00 a. m. en Bogotá o Ciudad de México, y medianoche en España peninsular.

Este estreno coincide con celebraciones navideñas con el objetivo de posicionarla como uno de los grandes lanzamientos coreanos del año, siguiendo el éxito de títulos como Parasite.

Corea del Sur sigue consolidando su dominio en Netflix con superproducciones que mezclan espectáculo y profundidad, como esta que visualiza calles sumergidas y dilemas tecnológicos en un paquete de dos horas