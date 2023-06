Datos personales: esto se debe tener en cuenta para su protección en las empresas

Se recomienda implementar medidas técnicas y organizativas para prevenir el acceso no autorizado, alteración o divulgación de la información de estos.

Para todas las personas la privacidad de datos es un derecho que se debe respetar y en la era informática en la que se vive de flujo de datos, tener en cuenta la protección hace a las personas y a las empresas más competitivas y confiables para cualquier contraparte.

Por tal motivo, es crucial tener en cuenta algunos aspectos para la protección de los datos en las empresas. Diana Marcela Rivera, directora del Área de Compliance de CRL Legal Compliance, Risk and Law, explicó a SEMANA que para evitar incurrir en prácticas violatorias al régimen de protección de datos se debe establecer una política de protección y administración de datos comprensible y accesible.

La privacidad de datos es un derecho de todas las personas que se debe respetar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

También hay que explicar con claridad los derechos de los titulares de los datos y garantizar la confidencialidad de los datos personales que se administra.

Además, es fundamental proporcionar mecanismos simples a los usuarios para ejercer sus derechos en materia de protección de datos y permita a los titulares de estos actualizar o corregir su información cuando sea necesario.

La seguridad

En cuanto a las medidas de seguridad de la información, Rivera recomendó implementar medidas técnicas y organizativas para prevenir su acceso no autorizado, alteración o divulgación de la información.

Por otra parte, se aconseja almacenar los datos personales en lugares seguros y protegidos; proteger los sitios web y aplicaciones móviles contra ataques cibernéticos y evitar retener la información por más tiempo del necesario según sus finalidades.

Las nuevas herramientas representan para las organizaciones grandes riesgos, que muchas desconocen o prefieren ignorar, por tal motivo es clave la protección de los datos. - Foto: Getty Images / Surasak Suwanmake

También se debe suprimir la información de forma segura cuando ya no sea requerida; celebrar contratos de transmisión de datos con terceros que procesen datos personales por encargo de la empresa, y en caso de transferir datos a otro país, verifique que este cumpla con un nivel adecuado de protección de datos.

Igualmente, en las empresas se debe capacitar a los empleados sobre la importancia de la protección de datos personales.

También se debe promover una cultura de privacidad y organización y realizar una gestión de riesgos acorde a la organización en el contexto interno y externo.

Recalcó que las medidas preventivas serán más eficientes, económicas y ágiles de implementar que las medidas correctivas. El uso indebido para fines no autorizados de los datos, no contar con copias de respaldo actualizadas o no capacitar en protección de estos, siguen siendo los errores más comunes en las empresas, dijo Diana Marcela Rivera, directora del área de Compliance de CRL Legal.

Se requiere prestar especial atención al daño que puede ocasionar la pérdida de datos porque puede recaer en el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales, pérdida de valor reputacional y comercial, pérdida de clientes y exposición de su know how y good will.

Hay que explicar con claridad los derechos de los titulares de los datos y garantizar la confidencialidad de los datos personales que se administra. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El uso de la tecnología, el desarrollo de software y la conectividad con el mundo proporcionó a las empresas un avance significativo en sus modelos de negocio y les permitió ser más productivas en un mercado cada vez más globalizado y exigente. Sin embargo, estas herramientas también representan para las organizaciones grandes riesgos, que muchas desconocen o prefieren ignorar, por tal motivo es clave la protección de los datos.