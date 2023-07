EPM: Un enfoque centrado en las energías limpias para un futuro sostenible

EPM es precursora de la incursión de las energías renovables no convencionales en Colombia: hace casi 20 años creó el parque eólico Jepírachi, en La Guajira, que ofrece energía solar fotovoltaica y este año alista una plataforma de carga eléctrica pública para generar el ecosistema que permitirá transitar por toda Colombia con la capacidad de cargar los vehículos eléctricos e híbridos.

Con estas credenciales, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, considera que están adelantados a la gran apuesta del Gobierno nacional de acelerar la transición energética . “EPM siempre ha sido el gran protagonista de algo que no nació ahora sino que lleva mucho tiempo, que es la transición energética, no solo en el mundo sino en Colombia”.

EPM tiene cerca del 35 por ciento de la oferta de generación del país y, de esta cifra, casi 32 por ciento corresponde a energía hidráulica, la cual está clasificada dentro del grupo de las energías limpias, es decir, que no son contaminantes o que tienen un nivel muy bajo de contaminación.

Logró el año pasado un desempeño financiero “espectacular”, dice su gerente general al alcanzar utilidades consolidadas como grupo de 4,1 billones de pesos en 2022, que corresponden a un crecimiento del 26 por ciento. Sin embargo, la utilidad neta de EPM matriz fue de 3 billones de pesos, lo que significó una caída de 10 por ciento . “Lamentablemente, el sólido rendimiento de todas las operaciones que supervisamos se vio afectado debido a que tuvimos que registrar una disminución ocasionada por el desempeño de UNE, lo cual nos restó 1,044 billones. Si no hubiéramos experimentado esa disminución debido a una inversión descontrolada, habríamos obtenido resultados históricos sin precedentes en la historia de EPM”, precisó Carrillo.

Igualmente, en 2022 EPM tenía un reto muy importante: la entrada en operación de Hidroituango. “Hoy, lo que me complace anunciar es que esa situación está superada. Ya no estamos en ninguna crisis y volvemos a recuperar la senda de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos expectativa de crecimiento orgánico e inorgánico, vamos a ser muy agresivos, van a volver a conocer ese EPM que no cabía en Medellín”, dijo Carrillo Cardoso.