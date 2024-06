La expropiación en materia aduanera y otras realidades del Decreto 659 que modifica el Régimen de Aduanas en Colombia

Adicionalmente, buscan imponer la declaración anticipada, mostrándola como un beneficio para que fluya el comercio exterior. Sin embargo, la buscan imponer “a las malas”, porque si no se presenta esta declaración, por ejemplo, la mercancía queda en abandono legal sin la posibilidad de poderla rescatar, es decir, de recuperarla. Esto es tanto como una expropiación express de las mercancías sin poder ejercer mecanismos de defensa. Volvemos al fantasma de la mala fe, de que todos somos contrabandistas hasta que se demuestre lo contrario. Es más, a los Operadores Económicos Autorizados OEA, que son las personas en las que supuestamente la Dian confía y tienen prerrogativas, quedaron cobijados por esta obligación, es decir, que para estos efectos, ya no vale la pena ser OEA.

No obstante, con esta nueva norma, se deberá adelantar todo el proceso de exportación común y corriente, volviendo el proceso más demorado y en desmedro de la facilitación del comercio. Asimismo, las operaciones de salida de los bienes del territorio aduanero nacional, hacia una zona franca, también se deben adelantar con una declaración de exportación, cosa que hoy en día no es obligatorio y ello no quiere decir que la Dian no pueda controlar esas operaciones.