La insólita historia de un afectado de Viva Air al que ni su aseguradora le responde

Si bien ya casi se cumple un mes desde que la aerolínea Viva Air anunció el cese de operaciones y dejó varados a más de 18 mil personas que luego de comprar sus tiquetes y hacer sus reservas, se quedaron sin quién les respondiera por sus viajes o el dinero que entregaron, pensando que les cumplirían con lo pactado, todavía se conocen historias de pasajeros que buscan una luz de esperanza entre todo el caos que se desató y a los cuales ya ni las aseguradoras les responden.

Este fue el caso de Giovanny Cárdenas, quien en diálogo con SEMANA contó su caso y aseguró que está bastante indignado porque siente que sus derechos fueron vulnerados y pese a que ha recurrido a todos los canales que existen para garantizar que le respondan, hasta el momento sigue sin obtener una respuesta positiva, al menos para que le regresen el dinero que ya pagó.

El calvario de este personaje comenzó en febrero, “cuando compré un tiquete por Viva Colombia en la ruta Miami - Medellín, ese tiquete lo compré con un seguro, una póliza, de aseguramiento de ese tiquete que cubre varias situaciones y fue emitida por una empresa que se llama Chubb Colombia, que es la que Viva Colombia dispone a la hora de comprar el tiquete, y dentro de los motivos en los que se aplicaría la póliza está la cancelación del viaje”.

“Como todos sabemos, a finales de febrero se presentó la suspensión de operaciones de esta aerolínea, de tal forma que mi vuelo se ve afectado. El día que tenía mi vuelo Medellín - Miami, me fui confiado porque otras aerolíneas estaban prestando apoyo a los afectados por Viva, como fue el caso de Latam y Avianca, pero cuando voy a pasar por Migración me dicen que no me pueden dejar salir porque no tengo el tiquete de regreso”, contó Cárdenas.

A raíz de esta novedad, Giovanny contó a SEMANA que decidió pagar por un nuevo tiquete de regreso, con la tranquilidad de que lo tenía asegurado y por eso esperaba que le respondieran por el dinero o por una nueva reserva para un futuro. No obstante, grande fue su sorpresa cuando recibió la negativa de la aseguradora, que argumentó que su situación no estaba dentro de lo establecido al momento de comprar la póliza.

“Lo que ellos me dicen es que solo me cubrían casos como terrorismo, daño del avión, que el aeropuerto no estuviera operando o que existiese alguna novedad, pero no cubría que una aerolínea dejara de operar, como pasó con Viva. Lo insólito es que para ellos la quiebra y suspensión de operaciones de una aerolínea no es una eventualidad de fuerza mayor y por eso no me responden por el dinero”, explicó este viajero afectado.

SEMANA tuvo acceso a la carta con la que Chubb Colombia respondió negativamente a la petición de amparo de la póliza contratada por esta persona y en ella se puede leer que “la eventualidad de cancelarse un vuelo sólo configura siniestro cuando obedece al cierre del aeropuerto por clima o sea originado por por huelga, secuestro del vehículo, falla del vehículo aéreo en la cual el asegurado se encuentre registrado para viajar”.

“Con esto me dicen que me respondía si el avión era secuestrado, si había terrorismo, si pasaba cualquier otra cosa, menos que desapareciera una aerolínea. Este tipo de cosas generan indignación porque uno siente que pasan por encima de sus derechos y luego de comprar un seguro, esperando no perder su plata, pierde la plata del tiquete y del seguro que compró”, dijo Giovanny Cárdenas.

Este medio también tuvo acceso al contrato suscrito entre el viajero afectado y Chubb Colombia, en el cual se establece que uno de los casos en los cuales se debe responder se configura cuando “la demora sea mayor a las horas especificadas en la carátula de la póliza indicada para esta cobertura y sea originada por huelga, secuestro del vehículo, falla del vehículo, caso fortuito o fuerza mayor que afecte al vehículo marítimo, terrestre o aéreo o bien, a la línea transportista en la cual el asegurado se encuentre registrado”.

Pese a todo esto, Giovanny asegura que seguirá insistiendo “porque no pueden jugar con las personas de esa forma, uno contrata con ellos esperanzado en que van a responder y resulta que no. Lo aburrido es que ahora toca recurrir a abogados y extender un proceso que se pudo haber solucionado, simplemente si ellos hubieran cumplido con aquello a lo que se comprometieron cuando me vendieron el seguro”.